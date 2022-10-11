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В «Современнике» отменили еще один показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на войну
Виктория Шанина
Сегодня в 18:37

Московский театр «Современник» отменил показ спектакля «Первый хлеб», который был запланирован на 17 октября. Причина — технические неполадки, пишет ТАСС.

Информацию об отмене показа «Афише Daily» подтвердили представители театра. Отмечается, что спектакль остается в репертуаре, приказа о полном снятии с афиши нет.

Спектакль «Первый хлеб» рассказывает о двух парнях, которые идут на войну. Они утратили почву под ногами, они потеряны и не знают, что делать со своими жизням, и поэтому принимают решение отправиться на фронт.

«В этом их боль, их несчастье. Быть свободными — невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное себе может разве что бабушка Нурия (героиня Лии Ахеджаковой) — острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая какой‑то вселенской мудростью. Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы. Она непременно победит, эта бесстрашная бабушка», — говорится в описании спектакля на сайте «Современника».

Предыдущий показ должен был состояться 3 октября, однако он был отменен, а вместо «Первого хлеба» в этот день в «Современнике» показали постановку «Игра в джин». Причиной стала замена в актерском составе, нового артиста просто не успели ввести.

По словам Лии Ахеджаковой, отмены связаны с тем, что главные роли исполняют парни призывного возраста. Однако в «Современнике» заявили, что спектакль 3 октября отменили не потому, что предыдущий исполнитель роли подлежал мобилизации.

Также в театре сообщали, что после 17 октября показы «Первого хлеба» должны идти по расписанию.

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