После объявления мобилизации россияне стали чаще покупать книги о нацистской Германии

После объявления частичной мобилизации 21 сентября в России вырос спрос на книги о нацистской Германии и Второй мировой войне. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные книжных ретейлеров и издательств.

Лидером в этом сегменте стала «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» — исследование оксфордского профессора Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали войну, основанное на дневниках и личной переписке граждан Третьего рейха. В сети магазинов «Читай-город» продажи этой книги увеличились на 405%, в сервисе «ЛитРес» — в 17 раз.

Также среди бестселлеров — «Мемуары под грифом „секретно“» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина и «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова.

В издательстве «Бомбора» отметили увеличившийся спрос на книгу Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». Ее продажи увеличились еще в феврале, а после 21 сентября возник новый всплеск интереса.

Рост спроса на книги по истории Второй мировой войны, а также периодов непосредственно до и после нее, обозначился еще после 24 февраля и сохраняется, заявил гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин.

Однако в целом на рынке наблюдается общий спад продаж, говорят издатели. «После 21 сентября конечные продажи просели на 20%, и теперь идет медленное восстановление, сейчас падение составляет 5%», — сказал основатель «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

По словам литературного критика Галины Юзефович, люди нуждаются в объяснении того, что происходит с нашей страной. А поскольку современные российские медиа «едва ли могут предложить исчерпывающее, ясное, концептуальное объяснение», люди обращаются к литературе.