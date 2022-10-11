Реклама
Новости
В вузах увеличили время изучения истории России, чтобы сформировать у учащихся «чувство патриотизма»
14:55
Росфинмониторинг внес Meta* и движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов
14:33
Powerhouse представил новое осеннее меню
14:30
Пресс-служба театра «Бродвей Москва»
В Москве завершается показ мюзикла «Шахматы»
14:11
На «Афише» появились билеты на все спектакли и фестивали Александринского театра
13:59
«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах
13:48
МИД Турции: Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора
12:40
Алиса научилась распознавать всех членов семьи по голосам
11:59
Александр Авилов/Агентство «Москва»
После объявления мобилизации россияне стали чаще покупать книги о нацистской Германии
11:53
Месси стал лучшим футболистом всех времен по версии FourFourTwo
11:22
В ряде регионов Украины сообщили о взрывах. Утром по всей стране была объявлена воздушная тревога
10:46
Джейсон Стэтем, Марго Робби и Киану Ривз в деревне: в России вышел первый в мире дипфейк-сериал
10:06
Библиотеки российских онлайн-кинотеатров впервые сократились
09:57
Япония впервые с начала пандемии отменила ограничения на въезд для туристов
08:40
Вышел трейлер фильма «Женщины говорят» с Фрэнсис МакДорманд и Руни Марой
02:02
Полицейские пришли на репбазы в Москве в поиске подлежащих мобилизации музыкантов
01:05
Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства
00:30
Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября
вчера в 23:39
Из соцсетей Jean Paul Gaultier
Галерея Уффици подала в суд на Жан-Поля Готье из‑за использования изображения Венеры Боттичелли
вчера в 22:50
СМИ: число заблокированных в Туркменистане IP-адресов достигло 1,2 млрд — это треть всего интернета
вчера в 22:29
После объявления мобилизации россияне стали чаще покупать книги о нацистской Германии
Семён Гудошников
Сегодня в 11:53

После объявления частичной мобилизации 21 сентября в России вырос спрос на книги о нацистской Германии и Второй мировой войне. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные книжных ретейлеров и издательств.

Лидером в этом сегменте стала «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» — исследование оксфордского профессора Николаса Старгардта о том, как немцы воспринимали войну, основанное на дневниках и личной переписке граждан Третьего рейха. В сети магазинов «Читай-город» продажи этой книги увеличились на 405%, в сервисе «ЛитРес» — в 17 раз.

Также среди бестселлеров — «Мемуары под грифом „секретно“» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина и «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова.

В издательстве «Бомбора» отметили увеличившийся спрос на книгу Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». Ее продажи увеличились еще в феврале, а после 21 сентября возник новый всплеск интереса.

Рост спроса на книги по истории Второй мировой войны, а также периодов непосредственно до и после нее, обозначился еще после 24 февраля и сохраняется, заявил гендиректор издательства «Альпина» Алексей Ильин.

Однако в целом на рынке наблюдается общий спад продаж, говорят издатели. «После 21 сентября конечные продажи просели на 20%, и теперь идет медленное восстановление, сейчас падение составляет 5%», — сказал основатель «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

По словам литературного критика Галины Юзефович, люди нуждаются в объяснении того, что происходит с нашей страной. А поскольку современные российские медиа «едва ли могут предложить исчерпывающее, ясное, концептуальное объяснение», люди обращаются к литературе.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Коммерсант
люди
Павел СудоплатовНиколай НикулинАлексей ИльинОлег НовиковГалина Юзефович
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение