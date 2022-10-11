Джейсон Стэйтем, Марго Робби и Киану Ривз в деревне: в России вышел первый в мире дипфейк сериал

В России вышел первый веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон». Об этом «Афише Daly» рассказали создатели проекта.

В нем были использованы образы Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона, которые были воплощены с помощью искусственного интеллекта на основе технологии дипфейк.

«У нас получился легкий юмористический ситком, уникальность которого в том, что до сегодняшнего дня в мире нет ни одного сериала или фильма, производство которого бы строилось на дипфейк-технологии», — рассказала Head of video Agenda Media Group Мария Артемова.

Действие сериала разворачивается в 2007 году. После пятилетних съемок в России Стэйтем остается жить в русской глубинке. И вот на 60-летие к нему приезжают его голливудские друзья.

В проекте появились не только прототипы известных голливудских актеров, но и российских. Спутницу Стэйтема сыграла Юлия Башорина, друга — Андрей Дерюгин, коллегу — Андрей Коротков.