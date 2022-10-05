Уголовное дело за уклонение от мобилизации, иск Джоли против Питта и другие новости дня

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Временно исполняющими обязанности глав субъектов назначены Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

У активистов движения «Голос» (признано иноагентом) проходят обыски в Москве, Подмосковье и еще в пяти регионах. Следственные мероприятия, предположительно, связаны с уголовным делом о дискредитации армии, заведенным на активиста из города Иваново.

Против 32-летнего жителя Пензы возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации. Юрист Павел Чиков сообщает, что мужчина, против которого расследуется дело, отказался расписываться в повестке в военкомат. В СК заявляют, что подозреваемый без законных причин не явился в военкомат в назначенную дату.

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. По данным СМИ, ограничения коснутся цен на российскую нефть и сталелитейной промышленности. Также были планы ввести санкции против алмазодобывающей компании «Алроса», но от них, вероятнее всего, ЕС отказался.

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией и те, кто учится в вечернее время.

«Оставленные перед КПП „Верхний Ларс“ на границе с Грузией автомобили эвакуировали на штрафстоянку», — сказал Павлу Чикову один из мужчин, бежавших от мобилизации. В ГИБДД заявляют, что отдадут машину лишь собственнику, но, по словам правозащитника, подойдет и нотариальная доверенность.

Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Они будут выступать на интернациональных турнирах под флагами своих государств, в случае победы будут исполнены их гимны.

Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Их детей будут зачислять в детские сады без очереди, переводить в школу или детсад ближе к месту жительства, школьникам предоставят бесплатные завтраки и обеды.

Центральные банки России и Турции обсудили использование платежной системы Troy вместо российской «Мир», сообщает Aydinlik. Если все необходимые условия будут соблюдены, россияне смогут получать интегрированную карту и совершать покупки по ней в Турции.

С 19 по 25 сентября россияне приобрели на 80% больше антидепрессантов по сравнению с тем же периодом 2021-го, потратив на них на 120% больше денег. Было продано 289,2 тыс. упаковок на 213,8 млн рублей.

В возрасте 88 лет скончался американский фотограф Дуглас Киркланд, который снимал мировых звезд. На его счету известные портреты Мэрилин Монро, Энди Уорхола, Пэрис Хилтон и Бьорк.

NYT пишет, что Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против бывшего супруга Бреда Питта. Газета ссылается на заявление, согласно которому в 2016 году актер во время полета на частном самолете «придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее».

Главные роли в сериале-приквеле «Дюны» исполнят Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер»). Они сыграют сестер Харконнен — основательниц женской секты Бене Гессерит.