Международная ассоциация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

За допуск проголосовал совет директоров IBA, решение вступило в силу немедленно. Россияне и белорусы будут выступать на международных турнирах под флагами своих государств, в случае победы будут исполнены их гимны. Кроме того, допуск вернули и техническим специалистам.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна оказывать влияние на спорт. Исходя из этого, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая собственную автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA будет оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах», — указано в заявлении ассоциации.

Международная ассоциация бокса отстранила россиян и белорусов от турниров 4 марта в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. В тех случаях, когда недопуск был бы невозможен по организационным или юридическим причинам, им разрешалось участвовать в соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.