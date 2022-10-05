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У активистов «Голоса»* сразу в нескольких регионах проходят обыски
Семён Гудошников
Сегодня в 16:09

В Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае проходят обыски у активистов движения «Голос». Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По его словам, в 2022 году «Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие „Голоса“ с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**», которая признана в России нежелательной организацией. Связаны ли с этим следственные мероприятия, собеседник телеканала не уточняет.

Прошлым летом в России ужесточили ответственность за связи с нежелательными НПО. За участие в деятельности таких организаций или даже за донат им грозят тюремные сроки до пяти лет.

Тем временем член совета «Голоса» Виталий Аверин пишет в своем телеграм-канале, что обыски связаны с делом активиста из Иванова Михаила Гусева, наблюдателя за выборами и участника протестных акций, который сейчас не в России. Его обвиняют по уголовной статье о дискредитации Российской армии (ст. 280.3 УК).

По словам Аверина, обыски прошли у сопредседателя движения Григория Мельконьянца, членов совета «Голоса» Виталия Ковина, Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, координатора в Челябинской области Натальи Гусевой. В постановлении об обыске они указаны в качестве свидетелей.

Кроме того, силовики пришли в квартиры к члену регионального совета партии «Яблоко» Катерине Новиковой, депутату Завеличенской волости от «Яблока» Николаю Кузьмину, редактору «Псковской губернии» Денису Камалягину и математику Сергею Шпилькину. Связаны ли эти следственные мероприятия также с делом Гусева, Аверин не уточнил.

* «Голос» внесен Минюстом в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента.

** ENEMO признана в России нежелательной организацией.

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Партия "Яблоко"
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Михаил ГусевАркадий ЛюбаревИрина МальцеваНаталья ГусеваКатерина НовиковаНиколай КузьминСергей Шпилькин
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