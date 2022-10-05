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Обновлено вчера в 18:44
Путин подписал законы о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Семён Гудошников
Сегодня в 09:42
Обновлено в 10:18:

Путин назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР, Леонида Пасечника — врио главы ЛНР, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Путин подписал федеральные конституционные законы о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к России.

Примерно через неделю, 27 сентября, местные ЦИКи опубликовали их результаты, согласно которым от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших высказались за вхождение в РФ.

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин вместе с главами ДНР, ЛНР и подконтрольных России частей Херсонщины и Запорожья подписали договоры о присоединении этих территорий к России.

2 октября Конституционный суд РФ признал документы соответствующими основному закону страны. 3 октября Госдума единогласно ратифицировала соответствующие договоры, а на следующий день (тоже единогласно) документы одобрил Совфед.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину. В 2014 году, после присоединения Крыма, он призвал украинский народ не верить тем, кто «кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы». «Мы не хотим раздела Украины», — утверждал российский президент.

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