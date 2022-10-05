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В России вырос спрос на антидепрессанты и успокоительные средства
Денис Ламехов
Сегодня в 11:36

Продажи антидепрессантов в российских аптеках с 19 по 25 сентября увеличились на 120% в деньгах и на 80% в количестве упаковок по сравнению с тем же периодом 2021-го, подсчитали в аналитической компании DSM Group, исследующей фармацевтический рынок. Результаты исследования цитирует ТАСС.

Было продано 289,2 тыс. упаковок на 213,8 млн рублей. Рост оборота успокоительных и снотворных средств за те же даты — 41% в денежном выражении и 10% в штуках: 274,8 млн рублей, 2,3 млн упаковок.

ТАСС также приводит слова директора Ассоциации независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой. По ее словам, с конца февраля спрос на антидепрессанты, снотворные и успокоительные средства в России был значительно выше, чем в предыдущие годы, на фоне геополитической и экономической ситуации.

Она добавила, что россияне приобретают не только безрецептурные, но и требующие рецепта препараты. ТАСС также указывает, что врачи отмечают обращение многих пациентов к ним с подобными недугами впервые, однако не приводит конкретных данных.

Подробности по теме
В России выросли продажи антидепрессантов
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Виктория Преснякова
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