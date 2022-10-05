Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости».
В частности, мобилизации не будут подлежать аспиранты. Идет ли речь об учащихся только аккредитованных вузов, не уточняется.
Также призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией и те, кто учится в вечернее время.
21 сентября Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. В соответствующем указе говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. Правительство уточнило, что отсрочку получат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа оборонной промышленности.
Помимо части сотрудников оборонно-промышленного комплекса, частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев уточнил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов, за исключением тех, кто на заочной форме обучения.
В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, в зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.