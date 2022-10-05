Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, мобилизации не будут подлежать аспиранты. Идет ли речь об учащихся только аккредитованных вузов, не уточняется.

Также призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией и те, кто учится в вечернее время.

21 сентября Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. В соответствующем указе говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. Правительство уточнило, что отсрочку получат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа оборонной промышленности.

Помимо части сотрудников оборонно-промышленного комплекса, частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев уточнил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов, за исключением тех, кто на заочной форме обучения.

В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, в зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.