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Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся
Виктория Шанина
Сегодня в 16:06

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, мобилизации не будут подлежать аспиранты. Идет ли речь об учащихся только аккредитованных вузов, не уточняется.

Также призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией и те, кто учится в вечернее время.

21 сентября Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. В соответствующем указе говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. Правительство уточнило, что отсрочку получат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа оборонной промышленности.

Помимо части сотрудников оборонно-промышленного комплекса, частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев уточнил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов, за исключением тех, кто на заочной форме обучения.

В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, в зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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Владимир ПутинСергей ШойгуСергей Кабышев
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