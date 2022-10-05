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В Москве детей мобилизованных будут зачислять в детские сады без очереди
Семён Гудошников
Сегодня в 11:32

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей тех, кто был мобилизован. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Согласно документу, детей мобилизованных при достижении полутора лет будут зачислять в детские сады без очереди. Также их смогут перевести в другой детсад или школу ближе к месту жительства.

Платить за городские и муниципальные детские сады семьям больше не придется. Школьникам с 1-го по 11-й класс положены бесплатные завтрак и обед (студентам городских колледжей — только обед).

Школьников с 1-го по 6-й класс из семей призванных будут зачислять в группы продленного дня в первую очередь, продленка для них будет бесплатной. Также не нужно будет платить за кружки и секции допобразования.

Нуждающимся семьям призванных, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым родственникам или инвалидам I и II группы обещают социальное обслуживание на дому. У пожилых будет возможность отправиться в дома ветеранов и другие учреждения соцобслуживания в первую очередь.

Супругам и детям трудоспособного возраста помогут с поиском работы, организацией профобучения и допобразования по профессии. Всем членам семьи обещают психологическую и единовременную материальную помощь, содействие в оформлении соцвыплат и юридические консультации.

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