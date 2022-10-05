ЕС согласовал восьмой пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новые санкции против России. Об этом в своем твиттере сообщила постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда.

«Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях против России… Теперь последует письменная процедура, санкции вступят в силу с момента публикации в официальном журнале», — пишет чешский постпред.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, какие ограничения войдут в восьмой пакет санкций. В частности, предполагается создание правовой базы для последующего введения потолка цен на российскую нефть. Решение о фактической цене или ценовом диапазоне пока не принято.

Будут введены санкции, направленные на нанесение удара по российской сталелитейной промышленности, а также ограничения в отношении отдельных лиц.

По данным издания EUobserver, которое получило доступ к материалам Еврокомиссии, санкций против российской алмазодобывающей «Алросы» в новом пакете не предусмотрено, как это планировалось ранее. Все потому, что компания «финансировала российскую военно-морскую подводную лодку, а также вкладывала миллиарды евро в год в военный бюджет». В МИД Бельгии решение объяснили тем, что ограничение поставок алмазов из России будет стоить тысяч рабочих мест в Антверпене (там находится крупнейшая в мире алмазная биржа).

Всего новый список санкций включает 29 физических и 7 юридических лиц, пишет EUobserver.

Седьмой, последний на данный момент пакет ограничений ЕС против России был утвержден в июле. Санкции были введены против 57 человек и нескольких компаний. Также страны Европейского союза ввели запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированного из РФ.