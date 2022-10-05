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В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Виктория Шанина
Сегодня в 17:59

Против 32-летнего жителя Пензы возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам юриста, подозреваемый отказался подписать повестку в военкомат. Он был задержан «при силовой поддержке ОМОНа» и вторые сутки находится в изоляторе временного содержания.

Дело возбуждено по статье 328 УК (согласно разъяснениям Верховного суда, эта статья применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу). Его расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР.

«Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования», — пишет Чиков.

На официальном сайте Следственного комитета по Пензенской области утверждается, что 23 сентября мужчина был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для отправки в военкомат «в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией». Не имея законных оснований для освобождения от службы, по повестке он не явился, пишет СК.

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Павел Чиков
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