СМИ: Россия и Турция обсудили использование турецкой платежной системы Troy вместо «Мира»

Центральные банки России и Турции обсудили использование платежной системы Troy вместо карт «Мир», пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники, близкие к главе турецкого ЦБ Шахапу Кавджиоглу.

Издание сообщает: «Если не попавшие под санкции США российские банки начнут принимать Troy или откроют счета в турецких банках, которые работают в России, то при покупке интегрированной карты российские туристы смогут совершать покупки по таким картам в Турции».

Также изучается модель, с помощью которой туристы смогут оплачивать проживание и поездки из своих стран с помощью онлайн-системы. Подробности работы подобной модели не приводятся.

Система Troy и операции по ней находятся под непосредственным контролем Турции, поэтому они, как передает газета, будут значительно менее досягаемы для санкций США. Издание отмечает, что ранее турецкие банки отказались от работы с картами «Мир» именно из‑за угрозы ограничений со стороны Соединенных Штатов.

Среди кредитных организаций, прекративших обслуживание «Мира», как частные Isbank и Denizbank, так и государственные Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Турецкие СМИ сообщали, что в стране не осталось банков, принимающих карты российской платежной системы.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с российской стороной альтернативы платежной системе «Мир». Сама же Troy была запущена в 2016 году. Как пишет Aydinlik, по данным на март 2022-го, в обращении находились более 12 млн пластиковых карт под этим брендом.