Умер Дуглас Киркланд, автор классических фото Мэрилин Монро, Брижитт Бардо и Энди Уорхола

Скончался американский фотограф Дуглас Киркланд, прославившийся портретами мировых звезд — ряд фото затем вошел в ранг классических. О смерти Киркланда сообщает Variety.

Ему было 88 лет. Фотограф скончался 3 октября в силу естественных причин в своем доме в Лос-Анджелесе.

Среди тех, кто попал в его объектив, — Мэрилин Монро (с этой съемкой к Киркланду пришла слава), Элизабет Тейлор, Брижитт Бардо, Одри Хепберн, Энди Уорхол (коллаж из диапозитивов со съемок спродюсированной Уорхолом ленты «Мусор» стал самостоятельной художественной работой), Мик Джаггер, Михаил Барышников, Леонардо Ди Каприо, Бьорк, Катрин Денев, Майкл Джексон, Пэрис Хилтон и многие другие.

С начала 1960-х Киркланд был бэкстейдж-фотографом на съемочных площадках сотен голливудских фильмов — от «Лихорадки субботнего вечера» до «Великого Гэтсби». Малую часть работ фотографа можно увидеть на его официальном сайте.