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NYT: Анджелина Джоли подала к Бреду Питту иск о домашнем насилии
Семён Гудошников
Сегодня в 08:54

Анжелина Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга Бреда Питта в рамках разбирательства о продаже винодельни. Об этом пишет New York Times со ссылкой на документ.

Адвокаты актрисы утверждают, что сделка о продаже ее доли во французском поместье Шато Мираваль сорвалась, когда Питт потребовал подписать соглашение о неразглашении случаев «физического и эмоционального насилия» актера в отношении экс-супруги и ее детей.

В иске описываются детали конфликта, который произошел в сентябре 2016 года, когда пара летела из Франции в Калифорнию на частном самолете с шестью детьми. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе. В какой‑то момент актер облил жену пивом, а детей — пивом и красным вином, отмечается там.

По данным NYT, Джоли подала на развод через несколько дней после инцидента. В декабре 2018 года актеры заключили соглашение об опеке над детьми, его детали не разглашались.

В 2016-м о конфликте на самолете писал портал TMZ со ссылкой на источники. По их словам, тогда полиция Лос-Анджелеса завела на Питта уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Сам актер применение насилие к детям отрицал. Издание также утверждало, что случившееся на самолете побудило Джоли подать на развод.

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