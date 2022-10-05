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В сериале-приквеле «Дюны» снимутся Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон

В сериале-приквеле фильма «Дюна», который разрабатывает HBO Max и Legendary Television, снимутся Эмили Уотсон («Мисс Поттер», «Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер», «Мария-Антуанетта»). Об этом сообщил Variety.

Проект будет называться «Дюна: сестринство». Он расскажет о событиях, произошедших за 10 тыс. лет до действия фильма. В центре сюжета окажутся сестры Харконнен — основательницы секты Бене Гессерит.

Уотсон сыграет Валю Харконнен, а Хендерсон — ее сестру Тулу. Их героиням предстоит возглавить тайную организацию женщин и вместе с ними сразиться с силами, угрожающими будущему человечества.

Сериал будет основан на романе Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона. Его шоураннером станет Дайан Адему-Джон наряду с Элисон Шапкер. Йохан Ренк выступит режиссером пилотного эпизода.

Продюсерами шоу будут все трое кинематографиста, а также Андерсон, Дени Вильнев, Джон Спейтс, Скотт З. Бернс, Мэттью Кинг, Джон Кэмерон, Кейт Коллинз, Брайан Герберт, Байрон Мерритт и Ким Герберт.