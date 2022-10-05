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Автомобили, оставленные у границы с Грузией, эвакуировали на штрафстоянку
Семён Гудошников
Сегодня в 12:46

ГИБДД эвакуировала автомобили, оставленные перед КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, на штрафстоянку. Об этом в своем телеграм-канале пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ссылаясь на одного из мужчин, уехавшего в Грузию от мобилизации.

«На границе перед „Верхним Ларсом“ была громадная пробка. Оставил машину на обочине. Пересек границу на велосипеде. Отправил ключи и документы на машину знакомому во Владикавказ, чтобы забрал. Но не успел, все брошенные машины эвакуировали на штрафстоянку. Знакомый в частном разговоре с начальником полка ДПС узнал, что есть устный приказ выдавать авто только собственникам авто по ПТС», — сказал мужчина.

Чиков уточняет, что автомобиль можно забрать при предъявлении нотариальной доверенности и ПТС. У «Агоры» есть адвокат, работающий на Северном Кавказе, который может помочь с ситуацией.

После объявления в России мобилизации на сухопутной границе с Грузией (как и с Казахстаном, Монголией и Финляндией) образовалась многокилометровая пробка. По данным телеграм-канала Николая Левшица, на пике она превышала 30 километров, в ней находились более 6 тыс. машин, а время проезда обеих границ на личном транспорте составляло 6 суток.

После того как власти Северной Осетии перестали пускать на территорию республики машины с неместными номерами, а у «Верхнего Ларса» открыли мобильный призывной пункт, пробка стала постепенно уменьшаться. В данный момент КПП работает в обе стороны в штатном режиме, затора нет.

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Павел Чиков
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