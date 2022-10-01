Россиянок не будут мобилизовывать, на Украине отменили осенний призыв и другие новости дня

Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Также на фронт не отправятся студенты коммерческих вузов, имеющих госаккредитацию.

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о расширении лиц, имеющих отсрочку от частичной мобилизации. Партия предлагает освободить от мобилизации россиян, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет или тех, кто воспитывает без матери одного несовершеннолетнего ребенка.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и демобилизации срочников, призванных в прошлом году. Всеобщая мобилизация в стране была объявлена 25 февраля.

В Белгородской области выявили 160 ошибочно мобилизованных граждан, утверждает глава региона Вячеслав Гладков. Из них 145 уже вернули домой, еще 17 человек находятся на оформлении.

В Новосибирской области запретили продажу алкоголя в радиусе 300 метров от военкоматов. Ограничительная мера будет действовать на время объявленной в России мобилизации.

С сегодняшнего дня Таиланд отменяет все коронавирусные ограничения. Однако в местах скопления людей власти все еще рекомендуют носить маски.

Илон Маск представил человекоподобного робота Optimus стоимостью 20 тыс. долларов. На презентации тестовый прототип без внешнего корпуса вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал.

«Отмененные» голливудские актеры не смогли вернуться на тот же уровень востребованности спустя пять лет, пишет THR. Среди них — актер Кевин Спейси и режиссер Люк Бессон. Они все еще остаются «былой тенью самих себя».

Зоозащитники попросили Стивена Спилберга вырезать сцену с обезьяной капуцином из фильма «Фабельманы». Активисты назвали эту сцену «поддержкой жестокой индустрии дрессировки животных».

Посмотреть «Аватар: Путь воды» в кинотеатрах придет много человек, но прокат вряд ли принесет столько же денег, сколько оригинал. Эксперты прогнозируют сиквелу примерно 649 млн долларов кассовых сборов.

Disney+ поделился тизером мини-сериала «Связь» на корейском языке. Это криминальный триллер с элементами фантастики, снятый японским режиссером Такаси Миике.

Вышел трейлер документалки «Звук 007», которая расскажет о создании знаменитого саундтрека к фильмам о британском агенте. В видео можно увидеть композитора Ханса Циммера, актера Дэниела Крейга и певицу Билли Айлиш.

Universal снимет новую часть франшизы «Американский пирог». Режиссером картины выступит американская актриса и сценарист Суджата Дей.