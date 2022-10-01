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В Новосибирской области запретили продажу алкоголя возле военкоматов на время мобилизации
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Власти Новосибирской области запретили продажу спиртных напитков возле военкоматов и высшего военного командного училища. Мера будет действовать на время объявленной в России частичной мобилизации, следует из постановления губернатора региона.

Продавать алкоголь запрещено в радиусе 300 метров от военных комиссариатов, километр — от училища. В этих учреждениях работают «пункты предварительного сбора граждан».

23 сентября аналогичный запрет ввели в Забайкальском крае, только там алкоголь из продажи пропал и в населенных пунктах, где располагаются воинские части. Ограничения на розничную продажу алкоголя также ввели в одном из районов Бурятии — Тарбагатайском.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. К моменту написания заметки о выполнении планов и задач по мобилизации отчитались в Крыму, Адыгее, Бурятии, Тыве, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Брянской области.

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