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вчера в 19:09
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:18

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и демобилизации срочников, призванных в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте указа сказано, что военнослужащих ВСУ, которые полностью отслужили свой срок, уволят в запас не ранее объявления демобилизации.

25 февраля Зеленский объявил всеобщую мобилизацию Украины и ввел военное положение. Верховная рада неоднократно продлевала их действие.

Накануне Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Он начнется на месяц позже запланированного — 1 ноября. На военную службу призовут 120 тыс. человек.

В Генштабе заявили, что призванные не будут участвовать в военной операции на территории Украины. Кроме того, все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания.

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Верховная РадаГенштаб
люди
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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