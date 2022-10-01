Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и демобилизации срочников, призванных в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте указа сказано, что военнослужащих ВСУ, которые полностью отслужили свой срок, уволят в запас не ранее объявления демобилизации.

25 февраля Зеленский объявил всеобщую мобилизацию Украины и ввел военное положение. Верховная рада неоднократно продлевала их действие.

Накануне Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Он начнется на месяц позже запланированного — 1 ноября. На военную службу призовут 120 тыс. человек.

В Генштабе заявили, что призванные не будут участвовать в военной операции на территории Украины. Кроме того, все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания.