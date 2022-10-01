Реклама
Новости
В Белгородской области выявили 160 ошибочно мобилизованных. 145 из них уже вернули домой
10:30
В Таиланде сняли все коронавирусные ограничения
09:58
В Приморье судно со 174 пассажирами на борту село на мель. Всех эвакуировали на берег
08:35
В новом фильме Йоргоса Лантимоса снимутся Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо и Маргарет Куолли
02:13
Диана Крюгер сыграет Марлен Дитрих в сериале Фатиха Акина
01:02
В Монголии пообещали выдавать виды на жительство всем россиянам, которые об этом попросят
вчера в 23:10
NurPhoto/Getty Images
США: сейчас не время обсуждать возможность вступления Украины в НАТО
вчера в 22:46
Прокуратура Петербурга потребовала запретить в России движение «Весна»
вчера в 22:30
В Генштабе заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты
вчера в 22:01
«Ни себе, ни пацанам»: Оксимирон выпустил новый трек «Сделано в России»
вчера в 21:09
Правительство утвердило категории сотрудников оборонной промышленности, которым предоставят отсрочки
вчера в 20:48
Четыре новых региона в составе России, заявка Украины в НАТО и другие новости дня
вчера в 20:29
Дайджест
Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
вчера в 20:27
Netflix/YouTube
Вышел трейлер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
вчера в 20:21
Группа «Руки фу!» выпустила трек, посвященный приставаниям к девушкам на улицах
вчера в 20:08
В Нью-Йорке здание консульства России облили красной краской
вчера в 20:06
Дэнни Бойл поставит танцевальный спектакль по мотивам «Матрицы»
вчера в 19:09
Сериал «Войны брони» от Marvel переделают в полнометражный фильм
вчера в 19:06
The Presidential Office of Ukraine
Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом остается Путин
вчера в 18:38
Швейцария разработает план реагирования в случае ядерного инцидента
вчера в 18:15
В Белгородской области выявили 160 ошибочно мобилизованных. 145 из них уже вернули домой
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:30

В Белгородской области выявили более 160 ошибочно мобилизованных, из них 145 уже вернули домой из учебного центра. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что еще 17 человек сейчас находятся на оформлении. «Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — отметил он.

По его словам, сейчас за каждым военкоматом закреплены сотрудники, которые оперативно рассматривают заявления о нарушениях.

Ранее в Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из‑за ошибок по время частичной мобилизации. Губернатор региона Сергей Носов и члены регионального отделения ОНФ неоднократно заявляли об ошибках при проведении частичной мобилизации в области. Аналогичная ситуация происходит и в других регионах.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Вячеслав ГладковСергей Носов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение