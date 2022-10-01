В Белгородской области выявили 160 ошибочно мобилизованных. 145 из них уже вернули домой

В Белгородской области выявили более 160 ошибочно мобилизованных, из них 145 уже вернули домой из учебного центра. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что еще 17 человек сейчас находятся на оформлении. «Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили», — отметил он.

По его словам, сейчас за каждым военкоматом закреплены сотрудники, которые оперативно рассматривают заявления о нарушениях.

Ранее в Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из‑за ошибок по время частичной мобилизации. Губернатор региона Сергей Носов и члены регионального отделения ОНФ неоднократно заявляли об ошибках при проведении частичной мобилизации в области. Аналогичная ситуация происходит и в других регионах.