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В Таиланде сняли все коронавирусные ограничения
Дарья Мельникова
Сегодня в 06:58

С 1 октября в Таиланде отменен режим чрезвычайного положения, который был введен из‑за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Royal Thai Government Gazette.

Для въезжающих отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-тестов. «Снятие всех ограничений — это огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд», — подчеркнул генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Несмотря на снятие ограничений, власти Таиланда все равно продолжают рекомендовать носить маски в местах скопления людей. Кроме того, теперь при заражении коронавирусом и наличии легких симптомов больше не надо изолироваться. При этом, следует самостоятельно наблюдать за здоровьем в течение 10 дней при близком контакте с инфицированным.

Коронавирусные ограничения первоначально были введены в марте 2020 года. Они продлевались 19 раз, но 23 сентября власти Таиланда решили отменить их в рамках перехода государства к постпандемийной фазе.

В этот же день «Аэрофлот» анонсировал, что возобновит перелеты в Таиланд. С 30 октября самолеты перевозчика будут выполнять семь рейсов в Бангкок еженедельно. Также восстановится авиасообщение с Гоа и Шри-Ланкой.

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