Женщин не будут призывать при частичной мобилизации

Женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что призыв не коснется студентов коммерческих вузов, имеющих госаккредитацию. «Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — уточнил министр обороны.

Шойгу также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил условия размещения мобилизованных граждан.

Ранее в Думу внесли законопроект об отсрочке для многодетных отцов. Ее предлагается распространить на россиян, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет и на тех, кто воспитывает одного ребенка без матери.