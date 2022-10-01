Илон Маск презентовал человекоподобного робота

Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью 20 тыс. долларов. Об этом сообщает Reuters.

На презентации тестовый прототип без внешнего корпуса вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал небольшой танец. Затем в зале показали ролик, на котором робот выполняет такие простые задачи, как полив растений, перенос коробок и подъем металлических прутьев.

По словам Маска, существующим человекоподобным роботам «не хватает мозга и способности самостоятельно решать проблемы». Бизнесмен заявил, что Optimus, наоборот, будет «чрезвычайно способным роботом», которых Tesla намерена производить миллионами. Маск ожидает, что компания сможет начать принимать заказы на робота через три-пять лет.

Илон Маск впервые анонсировал производство человекоподобного робота от Tesla в августе 2021-го, правда, тогда он назывался Tesla Bot. Тогда же бизнесмен рассказал, что робот будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные или однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.

В его основу лег полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составляет 172 сантиметра, вес — 57 килограмм, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него расположен экран с полезной информацией.