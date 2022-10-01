Universal снимет новую часть франшизы «Американский пирог»

Universal начала работу над еще одной частью «Американского пирога», автором которого выступит американская актриса и сценарист Сухата Дэй («Определись, пожалуйста»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Детали сюжета пока не раскрываются, но история основана на оригинальных картинах и описывается, как «свежий взгляд».

Оригинальный фильм 1999 года собрал более 235 млн долларов в прокате по всему миру и породил еще две части и пять спин-оффов. Сценарий ко всем фильмам франшизы написал Адам Херц, а в качестве режиссеров выступили Пол и Крис Вайц.

Последний «Американский пирог» вышел в 2020 году. В нем не было ни одного актера из предыдущих частей.