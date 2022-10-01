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Variety: сиквел «Аватара» может заработать в прокате 649 млн долларов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:29

Посмотреть «Аватар: Путь воды» в кинотеатрах придет много человек, но прокат вряд ли принесет столько же денег, сколько оригинал. Такие прогнозы дали эксперты для Variety.

Кассовые сборы сиквела «Аватара» в США и Канаде составят примерно 649 млн долларов. Дополнительные 425 млн долларов и 214 млн могут принести отдельные покупки фильма и стриминги. При этом бюджет картины оценивается в 250 млн долларов.

Прогнозируемые кассовые сборы «Пути воды» значительного ниже того, сколько собрал оригинал. Вышедший в 2009 году «Аватар» заработал на американском и канадском рынках 772 млн, а на мировом — порядка 2,79 млрд, став на десять лет самым кассовым фильмом всех времен.

«Путь воды» не сможет обогнать «Топ Ган: Маверик», который собрал более 700 млн долларов в США и стал самым кассовым в 2022 году, прогнозируют эксперты.

В мировой прокат «Аватар: Путь воды» выйдет 14 декабря, но в России сиквел не ожидается. Сюжет грядущего фильма будет развиваться спустя четырнадцать лет после событий первой киноленты.

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