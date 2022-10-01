Посмотрите трейлер документалки «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш

Prime Video показал трейлер документального фильма «Звук 007». В ленте расскажут про историю создания знаменитого саундтрека к франшизе о британском агенте.
В документалке появятся Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Сэм Смит, Билли Айлиш, Ханс Циммер, Сэм Мендес, Кэри Дзедзи Фукунага и другие личности, создававшие фильма о Джеймсе Бонде. Они расскажут, кто придумал фирменную музыку, как она менялась и какие музыкальные инструменты применялись.
Режиссером «Звука 007» стал Мат Уайткросс. Работу продюсера взял на себя Джон Батсек.
На стриминге фильм выйдет 5 октября, во всемирный день Джеймса Бонда.
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