Сегодня в 13:58

Посмотрите трейлер документалки «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш

Prime Video показал трейлер документального фильма «Звук 007». В ленте расскажут про историю создания знаменитого саундтрека к франшизе о британском агенте.

В документалке появятся Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Сэм Смит, Билли Айлиш, Ханс Циммер, Сэм Мендес, Кэри Дзедзи Фукунага и другие личности, создававшие фильма о Джеймсе Бонде. Они расскажут, кто придумал фирменную музыку, как она менялась и какие музыкальные инструменты применялись.

Режиссером «Звука 007» стал Мат Уайткросс. Работу продюсера взял на себя Джон Батсек.

На стриминге фильм выйдет 5 октября, во всемирный день Джеймса Бонда.