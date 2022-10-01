Disney+ опубликовал тизер мини-сериала Такаси Миике «Связь»

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Disney+ Korea поделился тизером мини-сериала «Связь». Это криминальный триллер с элементами фантастики на корейском языке, снятый японским режиссером Такаси Миике.

По сюжету банда сборщиков органов похищает молодого человека и удаляет ему глаз, который хотят вживить известному серийному убийце. После кражи глаза к невольному донору начинают приходить видения: он становится свидетелем ужасающих нападений на жителей Сеула.

В сериале сыграли Чон Хэ-ин («Красивая сестра, которая покупает мне еду»), Ко Ген-пхе («Вернуться в 1988») и Ким Хе-джун («Королевство зомби»). Мини-сериал основан на одноименном вебтуне Щин Дэ-сона. Шесть эпизодов в сериале длятся по 45 минут.

Премьера «Связи» запланирована на 6 и 7 октября в рамках Международного кинофестиваля в Пусане. Релиз на стриминге должен состояться в декабре.