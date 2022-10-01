Зоозащитники попросили Стивена Спилберга вырезать сцену с обезьянкой из «Фабельманов»

Зоозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») попросила режиссера Стивена Спилберга вырезать сцену с обезьяной капуцин из грядущего фильма «Фабельманы». Обращение защитников животных опубликовано на их сайте.

«Стивен Спилберг был достаточно изобретателен, чтобы создать симпатичного инопланетянина в 1982 году, а затем в 1990-х годах он создал реалистичных компьютерных динозавров, но как же он оправдывает то, что притащил настоящую обезьяну на съемочную площадку в 2022 году?», — написали зоозащитники.

По мнению PETA, сценой с обезьяной Спилберг поддерживает «жестокую индустрию дрессировки животных» и рекламирует диких животных под видом домашних. Сцена должна остаться в монтажной комнате и не появиться на больших экранах, считают члены организации.

Короткая сцена с обезьяной появляется в трейлере «Фабельманов». Также животное можно увидеть на постере фильма.

«Фабельманы» — это отчасти автобиографичная картина Спилберга о становлении режиссера и любви к магии кино. Юного постановщика сыграл Гэбриель ЛаБелль, а его мать и отца Мишель Уилльямс и Пол Дано.

Премьера фильма намечена на 23 ноября. Лента уже получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто