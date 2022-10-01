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THR: ни один из «отмененных» голливудских актеров не вернулся на тот же уровень спустя пять лет
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:23

Голливудские актеры, против которых выдвинули обвинения в сексуальном насилии под хэштегом #MeToo в 2017 году, не вернулись на тот же уровень востребованности. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее предполагалось, что обвиняемые звезды, которых не начнут судить или не арестуют, снова встанут на ноги после короткого перерыва и затишья в СМИ, а их карьера останется невредимой. Однако этого не произошло.

Актер Кевин Спейси и Джереми Пивен, режиссеры Люк Бессон, Мэттью Вайнер и Бретт Ратнер спустя пять лет все еще остаются «былой тенью самих себя», пишет THR. В то же время многие называют Луи Си Кея и Джона Лассетера удачным примером возвращения после «отмены», но журналисты отмечают, что они все-таки перестали получать приглашения в крупные проекты.

Некоторые звезды вроде Шайи Лабафа и Джеймса Франко, отвергшие обвинения против них, хоть и признавшие ошибки, кажутся на пороге полномасштабного возвращения. Но пока что этого тоже не случилось.

THR считает, что «отмененным» артистам не дает вернутся в индустрию альянс активистов #MeToo.

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