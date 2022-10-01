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В Думу внесли законопроект об отсрочке для многодетных отцов
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:03

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о расширении лиц, имеющих отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает освободить от мобилизации россиян, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет или тех, кто воспитывает без матери одного несовершеннолетнего ребенка.

«Новые люди» также предлагают представлять отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой не менее 22 недель. Кроме того, законопроект предлагает освободить от мобилизации сыновей и братьев тех, кто проходил военную службу и погиб.

Авторы инициативы планируют дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» новой статьей 18.1.

Ранее на «Госуслугах» запустили сервис по получению отсрочки от призыва для айтишников и сотрудников СМИ. Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора.

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