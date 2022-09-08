Умерла королева Елизавета II, страны Балтии закрывают въезд россиянам и другие новости дня

В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи. Сегодня днем врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность в связи с ухудшением состояния ее здоровья.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд россиянам с 19 сентября, сообщил глава МИД. Это касается и тех, кому шенгенские визы выдавали третьи страны. Также правительство Латвии приняло закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата.

Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Ведомство отметило, что во время блокады погибли более 1 млн советских граждан, а правовая оценка этому на Нюрнбергском процессе не была дана.

В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян — он зарегистрирован в Петербурге. Заразившийся госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

Россияне смогут купить новые iPhone — их ввезут в страну по параллельному импорту, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее он говорил, что действие этого механизма продлят на весь 2023 год.

Sony Music Group окончательно уйдет из России. Компания потребовала, чтобы стриминговые сервисы удалили весь репертуар международных артистов лейбла, который еще доступен в стране.

Приставы объявили Монеточку в розыск из‑за задолженности в 512 тыс. рублей Стасу Костюшкину. Певица заявила, что все оплатила и ей не приходило уведомление о розыске.

Умер первый барабанщик The Libertines Пол Дюфор — он играл с группой до декабря 2000 года и успел записать с Питом Доэрти и Карлом Баратом демо «Legs 11». Посмотреть видеозапись концерта с участием Дюфора, состоявшегося за месяц до его ухода из коллектива, можно здесь.

Nickelback вернутся с первым за пять лет альбомом «Get Rollin'». В честь будущего релиза, который состоится 18 ноября, группа поделилась синглом «San Quentin» — об одноименной калифорнийской тюрьме.

Netflix перезапустит сериал «Телепузики». 14 ноября на стриминговой платформе появятся первые серии. Они будут 12-минутными, всего запланировано 26 эпизодов. Среди создателей шоу — автор оригинального проекта Эндрю Девенпорт.

Кирилл Серебренников поделился фотографиями со съемок ленты «Лимонов, баллада об Эдичке». Бена Уишоу, которому досталась роль Эдуарда Лимонова, на снимках нет, зато есть торт, который режиссеру преподнесла команда по случаю дня рождения: вчера, 7 сентября, Серебренникову исполнилось 53 года.

Дэниел Крейг возвращается в роли всемирно известного детектива Бенуа Бланка в первом тизере-трейлере фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица». Релиз киноленты Райана Джонсона запланирован на Netflix на 23 декабря.