В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян — он зарегистрирован в Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заразившийся госпитализирован, угрозы для его жизни нет, возможность распространения инфекции купирована, заявили в ведомстве. Круг контактов заболевшего установлен — эти люди находятся под медицинским наблюдением.

По данным Роспотребнадзора, оспа обезьян выявлена у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. В России продолжают действовать меры по снижению рисков завоза и распространения этой инфекции, включая усиленный санитарный контроль на границе, заявили в федеральной службе.

В регионах России, согласно сообщению ведомства, «в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов».

Первый случай заболевания на российской территории зафиксировали 12 июля — заразившимся также был петербуржец. Он перенес инфекцию в легкой форме и был выписан из больницы в начале августа.