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Sony Music окончательно уходит из России. Песни артистов лейбла будут удалены со стримингов в стране
Дарья Мельникова
Вчера в 11:52

Звукозаписывающая компания Sony Music Group приняла решение окончательно уйти из России через шесть месяцев после приостановки деятельности. Об этом сообщает Billboard.

В заявлении сказано, что российское подразделение и его сотрудники перейдут под местную управляющую компанию, которая будет создана бывшим директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. Журнал уточняет, что заявление о регистрации новой компании опубликовано 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России.

По данным источника Billboard, новая компания Дмитриевой будет полностью независимой и отдельной от Sony Music Group структурой, которая станет представлять только местных артистов.

Международные артисты (Эд Ширан, Гарри Стайлз, Childish Gambino, Дженнифер Лопес, Майкл Джексон и другие) не включены в условия передачи компании. Поэтому Sony потребовала стриминговые сервисы удалить весь репертуар музыкантов, который еще доступен в стране.

В российском подразделении Sony Music Group работало от 40 до 50 человек. Ожидается, что некоторым из них будет предложена работа в новом, независимом лейбле.

Billboard подчеркивает, что до военной операции музыкальная индустрия в России стремительно развивалась. Страна стала 13-й по величине по музыкальному рынку в мире.

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