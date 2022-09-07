Стриминговый сервис Netflix перевыпустит сериал о телепузиках. Создавать новое шоу для дошкольников будет автор оригинального проекта Эндрю Дэвенпорт. Об этом Netflix рассказал в своем блоге.

Главные роли в сериале исполнят Титусс Берджесс, Джереми Крейг, Ник Келлингтон, Ребекка Хайланд и Рашель Бейнарт. Берджесс станет рассказчиком, а остальные актеры выступят в роли Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По.

Разноцветные инопланетяне, как и в оригинальном шоу, будут развлекаться и становиться героями всевозможных приключений. Сериал станет познавательным, так что маленькие зрители смогут узнать из него много нового.

В первом сезоне «Телепузиков» выйдет 26 эпизодов. Каждый из них будет длиться по 12 минут. Первые серии появятся на Netflix уже 14 ноября. В них можно будет услышать новые оригинальные песни, созданные специально для шоу.

Сценаристом проекта выступила Кэтрин Уилльямс. А продюсерами сериала стали Кейт Беннеттс, Мэдди Даррелл, Стивен ДеНюр, Билли МакКуин, Майкл Таунер, Стефани Беттс, Энн Лои и Джош Шерба.

расскажите друзьям