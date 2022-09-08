Кирилл Серебренников поделился фотографиями со съемок ленты «Лимонов, баллада об Эдичке»

Режиссер Кирилл Серебренников опубликовал кадры со съемок картины «Лимонов, баллада об Эдичке» о жизни писателя и поэта Эдуарда Лимонова. Фотографии появились в его телеграм-канале.

7 сентября Серебренникову исполнилось 53 года — среди снимков есть изображение праздничного торта, который ему преподнесла съемочная команда. Бена Уишоу, которому досталась роль Эдуарда Лимонова, на фото нет.

Впервые о том, что Серебренников ставит экранизацию биографического романа француза Эмманюэля Каррера «Лимонов», стало известно в начале мая.

Тогда режиссер сообщил, что половина материала уже была отснята в России. Затем съемки, где реконструировался Нью-Йорк, перенесли из Москвы в Ригу. Сейчас съемочный процесс находится на завершающей стадии.

Продюсер и генеральный директор компании Wildside Марио Джанани рассказывал, как на место режиссера выбрали Серебренникова: «Это была фантастическая встреча. Мы спросили его, знает ли он характер Лимонова, и он вытащил фотографию 18-летнего себя рядом с настоящим Лимоновым», — поделился он.

Сам же режиссер сообщал: «Для меня это произведение — часть моей жизни. Я вырос на юге России в то время, когда началась перестройка, которая потом трансформировалась во что‑то другое, более-менее современную Россию. Лимонов в то время был одной из фигур, ставших настоящей ценностью для молодого поколения. Он был чем‑то вроде авангардной рок-звезды. Конечно, всем молодым людям, которые не хотели быть частью истеблишмента или работать на „систему“ (а обычно молодежь любит быть против), для них Лимонов дал хороший пример того, как это делать».

Сценарий для картины написали Павел Павликовский, Бен Хопкинс и сам Серебренников. Первые кадры уже были показаны на Каннском кинофестивале, а премьера ленты запланирована на весну 2023 года.