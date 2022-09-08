iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту

Новые iPhone 14 будут поставляться в Россию по параллельному импорту. Об этом в интервью журналистам на ВЭФ-2022 заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА «Новости».

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он.

Продукция Apple включена в список параллельного импорта. Ранее Мантуров заявлял, что действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.

Накануне Apple представила новые модели умных часов Apple Watch, наушники AirPods Pro 2 и линейку 14-го поколения своих смартфонов. iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут оснащены увеличенным, в отличие от предшественников, экраном — 6,1 и 6,7 дюйма, функцией определения автокатастроф и более мощной камерой. В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут совершенно новый процессор А16 Bionic, 48-мегапиксельная камера и динамическая многофункциональная «челка».

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