Nickelback анонсировали первый за пять лет альбом и опубликовали трек с него

«Мы провели последние несколько лет, записывая альбом в темпе, который дал нам свободу творчества, и мы не можем дождаться, когда все услышат новую музыку. Мы скучали по фанатам и с нетерпением ждем возможности воплотить новые песни в жизнь на сцене, так что давайте начнем!» — сказано в заявлении группы.