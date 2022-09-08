Nickelback анонсировали первый за пять лет альбом и опубликовали трек с него

Канадская группа Nickelback анонсировала новый, десятый альбом «Get Rollin’» и выпустила сингл «San Quentin».
Песня была написана после встречи фронтмена Чеда Крюгера с надзирателем одноименной калифорнийской тюрьмы.
«Get Rollin’» станет первым широкоформатным релизом группы за пять лет. Последний альбом Nickelback «Feed the Machine» вышел в 2017 году.
«Мы провели последние несколько лет, записывая альбом в темпе, который дал нам свободу творчества, и мы не можем дождаться, когда все услышат новую музыку. Мы скучали по фанатам и с нетерпением ждем возможности воплотить новые песни в жизнь на сцене, так что давайте начнем!» — сказано в заявлении группы.
В пластинку войдет 11 треков. Релиз запланирован на 18 ноября.
Полный треклист «Get Rollin’»
- «San Quentin»
- «Skinny Little Missy»
- «Those Days»
- «High Time»
- «Vegas Bomb»
- «Tidal Wave»
- «Does Heaven Even Know You’re Missing?»
- «Steel Still Rusts»
- «Horizon»
- «Standing in the Dark»
- «Just One More»
- «High Time» (Acoustic)
- «Does Heaven Even Know You’re Missing?» (Acoustic)
- «Just One More» (Acoustic)
- «Horizon» (Acoustic)