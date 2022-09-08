Реклама
Новости
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II
01:53
Peacock/YouTube
Кейли Куоко путешествует во времени ради свиданий с парнем в трейлере «Meet Cute»
01:07
Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив
00:11
Анна Кендрик выступит в качестве режиссера. Она снимет криминальный триллер «The Dating Game»
вчера в 23:09
Клэр Дейнс снимется в сериале Стивена Содерберга «Полный круг»
вчера в 22:10
Российские СМИ поделились фейком о смерти Елизаветы II до того, как было объявлено о ее кончине
вчера в 22:08
Умерла королева Елизавета II, страны Балтии закрывают въезд россиянам и другие новости дня
вчера в 20:58
Дайджест
Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
вчера в 20:51
Засекреченные документы НАТО попали в даркнет
вчера в 20:25
«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса
вчера в 20:10
Международные резервы России за неделю снизились на 5 млрд долларов
вчера в 19:38
Prime Video/YouTube
Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
вчера в 19:35
Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата
вчера в 18:54
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ
вчера в 18:41
Netflix показал трейлер фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмейном
вчера в 18:08
В Москве мужчина взорвал квартиру при попытке повторить тикток. Он не пострадал
вчера в 17:59
«вДудь»/YouTube
Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину
Обновлено вчера в 17:51
В августе Турция экспортировала в Россию рекордный объем товаров
вчера в 17:08
Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
вчера в 17:05
Nickelback анонсировали первый за пять лет альбом и опубликовали трек с него
Дарья Мельникова
Вчера в 12:50

Канадская группа Nickelback анонсировала новый, десятый альбом «Get Rollin’» и выпустила сингл «San Quentin».

Песня была написана после встречи фронтмена Чеда Крюгера с надзирателем одноименной калифорнийской тюрьмы.

«Get Rollin’» станет первым широкоформатным релизом группы за пять лет. Последний альбом Nickelback «Feed the Machine» вышел в 2017 году.

«Мы провели последние несколько лет, записывая альбом в темпе, который дал нам свободу творчества, и мы не можем дождаться, когда все услышат новую музыку. Мы скучали по фанатам и с нетерпением ждем возможности воплотить новые песни в жизнь на сцене, так что давайте начнем!» — сказано в заявлении группы.

В пластинку войдет 11 треков. Релиз запланирован на 18 ноября.

Полный треклист «Get Rollin’»

  1. «San Quentin»
  2. «Skinny Little Missy»
  3. «Those Days»
  4. «High Time»
  5. «Vegas Bomb»
  6. «Tidal Wave»
  7. «Does Heaven Even Know You’re Missing?»
  8. «Steel Still Rusts»
  9. «Horizon»
  10. «Standing in the Dark»
  11. «Just One More»
  12. «High Time» (Acoustic)
  13. «Does Heaven Even Know You’re Missing?» (Acoustic)
  14. «Just One More» (Acoustic)
  15. «Horizon» (Acoustic)
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение