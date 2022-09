Умер первый барабанщик The Libertines Пол Дюфор, игравший с группой в ее ранние годы

Умер первый барабанщик британской инди-рок-группы The Libertines Пол Дюфор, игравший с группой до начала 2000-х. Об этом коллектив сообщил в инстаграме*.

О причинах смерти не сообщается. Неизвестен и точный возраст музыканта, однако он был значительно старше остальных участников группы. В 2004 году в интервью фан-блогу The Libertines под названием Time for Heroes Дюфор рассказывал , что отпраздновал 55-й день рождения, — в 2022-м ему было порядка 73 лет.

Барабанные партии Пола Дюфора можно услышать на сборнике ранних демо «Legs 11» . Также сохранился ряд концертных записей The Libertines в оригинальном составе — некоторые из них выложены на ютьюбе.

К декабрю 2000 года, после трех лет работы над материалом и выступлений на лондонских площадках, группа все еще не была подписана на лейбл — на этом фоне Дюфор принял решение об уходе. В той же беседе с Time for Heroes он рассказал, что ему была нужна музыкальная деятельность, которая бы приносила доход.

Дюфора сменил Гэри Пауэлл, играющий в The Libertines по сей день. С ним группа записала все три своих пластинки: «Up the Bracket» (2002), «The Libertines» (2004) и «Anthems for Doomed Youth» (2015).