Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа

Прокуратура Петербурга направила в городской суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Ведомство, ссылаясь на архивные документы, приговоры и свидетельские показания, отмечает, что во время блокады погибли более 1 млн советских граждан. При этом на Нюрнбергском процессе правовая оценка этому не была дана, добавляет прокуратура.

«Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода», — говорится в сообщении.

Иск в петербургский суд подан по поручению генпрокурора Игоря Краснова с целью «защиты национальных интересов» России и законных прав жителей блокадного Ленинграда, их родственников и потомков.

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