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вчера в 17:05
Умерла королева Елизавета II
Дарья Мельникова
Вчера в 17:32

В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает The Guardian.

Королева скончалась в замке Балморал в Шотландии в окружении семьи.

Сегодня днем, 8 сентября, врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Медики посоветовали королеве находиться под постоянным наблюдением.

На фоне новостей о здоровье Елизаветы II упал ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, Букингемский дворец отменил традиционную церемонию смены караула, сайт Би-би-си стал черно-белым, телеканал BBC One приостановил регулярное вещание, а ведущий Хью Эдвардс надел темный костюм, белую рубашку и черный галстук (дресс-код, предусмотренный на Би-би-си на случай смерти члена королевской семьи).

Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. В 1947 она вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, который за день до свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: Чарлз (принц Уэльский), Анна (королевская принцесса), принц Эндрю (герцог Йоркский) и принц Эдвард (граф Уэссекский). Это был самый длинный королевский брак в мировой истории, продлившийся до смерти Филиппа 9 апреля 2021 года.

На престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца короля Георга VI. Она была самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории. Место Елизаветы II займет ее старший сыну Чарлз.

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