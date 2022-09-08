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Бенуа Бланк возвращается в первом тизере-трейлере сиквела «Достать ножи»
Дарья Мельникова
Вчера в 13:38

Netflix опубликовал дебютный тизер-трейлер продолжения детектива «Достать ножи». Фильм с подзаголовком «Стеклянная луковица» выйдет на стрим-сервисе 23 декабря.

В ролике детектив Бенуа Бланк оказывается на роскошном острове с эксцентричными гостями. Кадры, на которых изображены различные головоломки, сопровождаются словам детектива: «Ты ожидал загадки, но для одного человека на острове это не игра».

В картине «Достать ножи: Стеклянная луковица» Дэниел Крейг вернется в роли всемирно известного частного детектива Бенуа Бланка с совершенно новым актерским составом. В него вошли Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-мл. и Кейт Хадсон. Продолжение снял автор первого фильма Райан Джонсон.

Действие сиквела развернется в Греции. По сюжету в гостях у миллиардера и владельца IT-компании Майлза Брона находят убитого. На греческий островок, куда бизнесмен пригласил друзей, прибывает детектив Бланк. Выяснится, что перед убийством прямо во время отдыха разразился конфликт между хозяином и гостями.

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Дэниел КрейгЭдвард НортонИтан ХоукДейв БаутистаДжессика ХенвикКейт ХадсонРайан Джонсон
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