Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата

Сейм Латвии одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, по которым она становится полностью независима от Русской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Законопроект был внесен президентом Латвии Эгилом Левитсом. Его рассмотрели в срочном порядке.

Закон вступает в силу на следующий день после его обнародования. До 1 октября церковь должна предоставить информацию о том, кто занимает должности главы ЛПЦ, митрополитов, архиепископов и епископов. До 31 октября должен быть готов новый устав.

«Сейм в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой‑либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Депутат сейма Латвии Артус Кайминьш заявляет, что с принятием закона «была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви». По его словам, такое решение отвечает интересам латышского православия, всего народа и национальной безопасности.

В Отделе внешних церковных связей Московского патриархата сообщили, что автокефалию (она же — церковная независимость), может предоставить только Русская православная церковь, являющаяся для нее «церковью-матерью».