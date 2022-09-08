Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину

Обновлено вчера в 17:51 :

Монеточка в своем телеграм-канале рассказала, что оплатила задолженность перед Стасом Костюшкиным. Кроме того, она не уверена, действительно ли находится в розыске, так как никаких оповещений певица не получала и узнала об этом из новостей.

«Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, ребята, она кринжовая, нелепая, и она мне очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться своим материнством, потому что я же все-таки мать, и меня нельзя сажать в тюрьму и меня нельзя разыскивать», — сказала Монеточка.