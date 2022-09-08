Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину

Судебные приставы объявили в розыск певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов.
Причина — задолженность в размере 512 тыс. рублей. Эту сумму Гырдымова должна была выплатить после суда со Стасом Костюшкиным по делу о нарушении авторских прав.
Экс-вокалист «Чая вдвоем» обвинил Монеточку в плагиате в июле 2021 года. В своем иске к певице Костюшкин указал, что стилистика и ритм песни Монеточки «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек «Женщина, я не танцую». Костюшкин требовал взыскать с артистки 900 тыс. рублей.
В декабре экспертиза признала трек Монеточки плагиатом, придя к выводу, что певица скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения».
Адвокаты Монеточки утверждали, что «Мама, я не зигую» — пародия, а не плагиат. Однако еще одна экспертиза, проведенная в январе 2022 года, не сочла так.
В апреле Басманный районный суд вынес решение в пользу Стаса Костюшкина. Монеточку обязали выплатить компенсацию в размере 512 тыс. рублей, а также запретили использовать песню «Мама, я не зигую».
*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов.