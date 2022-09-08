Реклама
Новости
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
Съемки сериала «Корона» будут приостановлены из‑за смерти Елизаветы II
01:53
Peacock/YouTube
Кейли Куоко путешествует во времени ради свиданий с парнем в трейлере «Meet Cute»
01:07
Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив
00:11
Анна Кендрик выступит в качестве режиссера. Она снимет криминальный триллер «The Dating Game»
вчера в 23:09
Клэр Дейнс снимется в сериале Стивена Содерберга «Полный круг»
вчера в 22:10
Российские СМИ поделились фейком о смерти Елизаветы II до того, как было объявлено о ее кончине
вчера в 22:08
Умерла королева Елизавета II, страны Балтии закрывают въезд россиянам и другие новости дня
вчера в 20:58
Дайджест
Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ сыграет в сериале «Звездные войны: Аколит»
вчера в 20:51
Засекреченные документы НАТО попали в даркнет
вчера в 20:25
«Не хватает ощущения волшебства»: что пишут критики о ремейке «Пиноккио» Роберта Земекиса
вчера в 20:10
Международные резервы России за неделю снизились на 5 млрд долларов
вчера в 19:38
Prime Video/YouTube
Вышел тизер-трейлер сериала «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада»
вчера в 19:35
Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата
вчера в 18:54
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ
вчера в 18:41
Netflix показал трейлер фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмейном
вчера в 18:08
В Москве мужчина взорвал квартиру при попытке повторить тикток. Он не пострадал
вчера в 17:59
«вДудь»/YouTube
Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину
Обновлено вчера в 17:51
В августе Турция экспортировала в Россию рекордный объем товаров
вчера в 17:08
Нейросеть создала образ жуткой женщины с помощью необычного метода. Показываем, что из этого вышло
вчера в 17:05
Монеточку объявили в розыск из‑за 500 тыс. рублей, которые она должна Стасу Костюшкину
Виктория Шанина
Вчера в 09:55
Обновлено вчера в 17:51:

Монеточка в своем телеграм-канале рассказала, что оплатила задолженность перед Стасом Костюшкиным. Кроме того, она не уверена, действительно ли находится в розыске, так как никаких оповещений певица не получала и узнала об этом из новостей.

«Хочется поскорее забыть эту ситуацию, потому что она кринжовая, ребята, она кринжовая, нелепая, и она мне очень надоела. Хочется спокойно наслаждаться своим материнством, потому что я же все-таки мать, и меня нельзя сажать в тюрьму и меня нельзя разыскивать», — сказала Монеточка.

Судебные приставы объявили в розыск певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова). Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов.

Причина — задолженность в размере 512 тыс. рублей. Эту сумму Гырдымова должна была выплатить после суда со Стасом Костюшкиным по делу о нарушении авторских прав.

Экс-вокалист «Чая вдвоем» обвинил Монеточку в плагиате в июле 2021 года. В своем иске к певице Костюшкин указал, что стилистика и ритм песни Монеточки «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек «Женщина, я не танцую». Костюшкин требовал взыскать с артистки 900 тыс. рублей.

В декабре экспертиза признала трек Монеточки плагиатом, придя к выводу, что певица скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения».

Адвокаты Монеточки утверждали, что «Мама, я не зигую» — пародия, а не плагиат. Однако еще одна экспертиза, проведенная в январе 2022 года, не сочла так.

В апреле Басманный районный суд вынес решение в пользу Стаса Костюшкина. Монеточку обязали выплатить компенсацию в размере 512 тыс. рублей, а также запретили использовать песню «Мама, я не зигую».

*«Медиазона» внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ФССП России
люди
Стас КостюшкинЕлизавета Гырдымова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение