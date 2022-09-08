Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд россиянам с шенгенскими визами

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для граждан России с шенгенскими визами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление эстонского министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу в ходе пресс-конференции правительства в Таллине.

Мера начинает действовать 19 сентября. Она коснется также тех россиян, которым визы были выданы третьими государствами.

«Политическая воля Эстонии заключается в том, что в ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сказал Рейнсалу.

Обращаясь к россиянам, он добавил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

Глава МИД пояснил, что запрет касается только туристов. На россиян, которые посещают страну с целью навестить родственников и по иным гуманитарным причинам, он не распространяется.

О том, что балтийские страны договорились ограничить въезд для россиян с шенгенскими визами, стало известно накануне. Тогда сообщалось, что исключения сделают для пересекающих границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

С 12 сентября Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией. Вместе с тем ряд европейских стран уже приостановил выдачу туристических виз гражданам России. В их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.