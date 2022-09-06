ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, Оксимирон вернулся и другие новости дня

Евросоюз полностью останавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Консульский сбор вырастет с 35 до 80 евро, а срок выдачи шенгена может затянуться до полугода.

Оксимирон, по всей видимости, вернулся в Россию. Его менеджер опубликовала в твиттере видео с человеком, похожим на рэпера. Он читает что‑то на камеру на стрелке Васильевского острова.

Рассмотрение дела против Кристины Асмус о дискредитации армии России перенесли на 14 сентября и сделали закрытым. Актрису Татьяну Рудину по той же статье оштрафовали на 50 тыс. рублей.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Агентство сообщило о множестве повреждений на станции из‑за обстрелов и призвало установить защитную зону вокруг АЭС, чтобы избежать угрозы «ядерного инцидента».

Главред The New Times Евгения Альбац (признана СМИ-иноагентом) сообщила о своем отъезде из России в США. Она переживает, что из‑за административных дел и статуса иноагента ее могут арестовать. Альбац будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

С начала 2022 года из России выехали 419 тыс. человек, сообщает Росстат. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года страну покинули 202 тыс. человек.

H&M закроет оставшиеся в России магазины после того, как будет распродана большая часть стока. Предположительно, это произойдет в конце ноября.

Сотрудники одной из авиакомпаний сломали электроколяску художницы с инвалидностью Алены Левиной, а выплаченной компенсации не хватает на покупку новой. Теперь она не может выйти из дома без посторонней помощи и собирает недостающую сумму на новую коляску.

Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского из‑за его слов о том, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». Против Манского возбуждено уголовное дело о клевете.

Рамзан Кадыров заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главы Чечни. «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — сказал он.

Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Его обязанности официально переходят Лиз Трасс.

Съемки нового фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» завершатся в ближайшие дни. По словам режиссера, без трудностей не обошлось: после 24 февраля производство картины пришлось перенести из Москвы в Ригу и отказаться от российских вложений.

Discovery+ выпустит документалку о суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Лента будет состоять из двух частей: в первой историю их отношений покажут с точки зрения Деппа, во второй — со стороны Херд.