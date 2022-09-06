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Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
Сегодня в 09:58

Журналистка и главный редактор The New Times Евгения Альбац* сообщила о своем отъезде из России в США. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

«У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. И, собственно, советовалась и с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: „Жень, не валяйте дурака, вам надо уезжать, никому не нужно, чтобы вас посадили“», — рассказала она о причинах своего отъезда.

По какому направлению Альбац будет преподавать, она не уточнила. «Я профессор в университете и буду, как всегда, преподавать. То, что я не могу делать в России», — сказала журналистка.

В конце февраля Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры. В мае регулятор составил протоколы о фейках на Альбац и The New Times. 20 июля суд в Москве оштрафовал журналистку на 70 тыс. рублей и издание на 600 тыс., а в конце месяца внес Альбац в реестр СМИ-иноагентов.

Журнал «Новое время» выходил с 1943 года, а в 2007 году был переименован в The New Times. В декабре 2016 года издание объявило о прекращении выхода журнала в розничную продажу, а в июне 2017 года Альбац рассказала о прекращении выпуска печатной версии.

*Евгения Альбац признана Минюстом России СМИ-иноагентом.

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