Съемки фильма Серебренникова о Лимонове завершаются

По его словам, не обошлось без трудностей, особенно после начала российской спецоперации, из‑за которой съемки в Москве, где реконструировали Нью-Йорк, пришлось перенести в Ригу. После паузы в несколько месяцев работа возобновилась в августе и скоро завершится.

«Мы очень гордимся. Мы считаем, что это очень своевременный проект. Он многое объясняет о том, как мы пришли к тому, что имеем сегодня. Лимонов — это семя всего [происходящего]. Он был одиноким человеком и неудачником. Как это часто бывает в жизни, неудачники воплощают в себе чрево большого сообщества. Несколько лет спустя [его письмо] стало очень четким предсказанием того, что происходит сейчас, но в то время мы этого не понимали», — сказал Джанани.