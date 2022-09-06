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Съемки фильма Серебренникова о Лимонове завершаются
Сегодня в 05:59

Съемки нового фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» завершатся в ближайшие дни. Об этом Deadline сообщил продюсер и генеральный директор компании Wildside Марио Джанани.

По его словам, не обошлось без трудностей, особенно после начала российской спецоперации, из‑за которой съемки в Москве, где реконструировали Нью-Йорк, пришлось перенести в Ригу. После паузы в несколько месяцев работа возобновилась в августе и скоро завершится.

«Мы очень гордимся. Мы считаем, что это очень своевременный проект. Он многое объясняет о том, как мы пришли к тому, что имеем сегодня. Лимонов — это семя всего [происходящего]. Он был одиноким человеком и неудачником. Как это часто бывает в жизни, неудачники воплощают в себе чрево большого сообщества. Несколько лет спустя [его письмо] стало очень четким предсказанием того, что происходит сейчас, но в то время мы этого не понимали», — сказал Джанани.

Производство «Лимонова» пришлось продолжить вне России, отказаться от российских вложений и ждать, пока Серебренников выберется из страны. Это было очень тяжело, но так было бы правильно, отметил директор Wildside.

Также продюсер рассказал, как на место режиссера выбрали Серебренникова. «Это была фантастическая встреча. Мы спросили его, знает ли он характер Лимонова, и он вытащил фотографию 18-летнего себя рядом с настоящим Лимоновым», — поделился он.

Первые кадры «Лимонова» режиссер представил на Каннском кинофестивале, а премьера запланирована на весну 2023 года. Главная роль досталась Бену Уишоу.

Сценарий для картины написали Павел Павликовский, Бен Хопкинс и сам Серебренников. Постановщик называл Лимонова «настоящей ценностью для молодого поколения» и «чем‑то вроде авангардной рок-звезды» в «более-менее современной России».

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