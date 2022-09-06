Менеджер Оксимирона сообщила о его возвращении в Россию

Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron), по всей видимости, вернулся в Россию. Его менеджер Женя Муродшоева написала в твиттере: «Осень. Особо ******* [долбанутые] птицы прилетают с юга».

Твит девушка сопроводила небольшим видео, на котором запечатлен человек, похожий на Оксимирона. Он читает что‑то на камеру на стрелке Васильевского острова в Петербурге.

Комментаторы под постом оценили необычную шапку рэпера. Кому‑то она очень понравилась, другие предположили, что Мирона одевает мама.

После начала военной операции на Украине Окси отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта «Russians Against War».

В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Федоров исполнил одну из главных ролей. «Фонтанка» писала, что рэпер попал в черный список артистов, выступления которых в России сочли нежелательными.

В конце августа прокурор Москвы потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь о треке «Последний звонок» и любительских клипах на него. В них прокуратура нашла «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

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