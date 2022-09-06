Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб

Художница с инвалидностью и консультант по инклюзивным вопросам Третьяковской галереи Алена Левина рассказала, что этим летом во время поездки в Ереван сотрудники авиакомпании сломали ей электроколяску. Об этом она сообщила в Telegram.

Коляску перевозили в багажном отделении самолета. Ее сильно повредили: сломан подлокотник и механизм фиксации, корпус смят. Авиакомпанию Левина не называет.

Перевозчик выплатил компенсацию, однако она не покрывает стоимость новой коляски. Теперь художница не может выйти из квартиры без посторонней помощи. У нее диагностирована редкая генетическая болезнь — мышечная дистрофия Ландузи — Дежерина.

«Коляска была моей верной подругой, моей соратницей и моими „ногами“ четыре года. В каких только приключениях мы ни побывали», — рассказывает Алена Левина.

Новая электроколяска стоит 300 тыс. рублей. Предоплата в 50% уже внесена, но девушке не хватает 88 тыс.

«Хочу попросить вас покрыть эту сумму, мне сейчас очень важна финансовая стабильность. С прошлой осени я нахожусь в депрессии, что очень плохо сказывается и на моем здоровье, и на психологическом состоянии», — пишет художница.

Номер карты Алены можно найти по ссылке.